A promessa de inundar a avenida com o sabor do chocolate foi cumprida pela Escola de Samba Mocidade Júlio Mesquita, no desfile de sábado, 10, na Passarela do Samba Chico Zamper. A agremiação levou para a avenida o enredo ‘Cacau fruto do Brasil’. Os integrantes desfilaram com garra e sorriso estampado no rosto. O carro abre-alas, predominantemente na cor marrom sugeria a delícia do chocolate e tudo mais que se pode fazer com este derivado do cacau.