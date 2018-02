Acadêmicos da Vila chega explodindo em azul e branco

De repente uma explosão de azul e branco e melodia cativante invade a Passarela do Samba Chico Zamper. Foi a Escola de Samba Acadêmicos da Vila, responsável por encerrar os desfiles na noite do domingo, 11, com e enredo “O olho que tudo vê”. O enredo favoreceu a criatividade e harmonia na combinação das cores e alegorias. O enredo trabalha com o misticismo e as profecias. A comissão de frente passou como um grande ritual, onde o tempo, personificado de apocalipse, era invocado e em seguida o grande mago das profecias representando o caos espiritual.