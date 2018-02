Fraternidade supera obstáculos e chega alegre ao desfile

A Escola de Samba Sociedade Fraternidade foi a primeira a desfilar na Passarela Chico Zamper, na noite do domingo, 11. A alegria dos componentes superou as dificuldades enfrentadas para levar a escola para a avenida. O grupo desfilou com o enredo ‘No banquete da Fratê, o convidado é você’, apresentando uma viagem pelo universo dos banquetes e o prazer da gastronomia. A viagem pela história vai ao Egito de 2 mil anos a.C., passa pela mitologia grega, pelo império romano e tantos outros que marcaram a história até chegar aos dias atuais.