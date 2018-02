Lavapés tira o fôlego do público na Passarela do Samba

O desfile da Escola de Samba Unidos do Lavapés foi de tirar o fôlego. As alas coesas, com passos marcados executados com leveza e correção aliados ao luxo das fantasias e alegorias cujas cores e brilhos sobrepostos inundaram a avenida e os olhos do público, tem favoritismo ao título de melhor apresentação. O verde e rosa translucido, cores da escola, na combinação com o azul, o dourado combinaram com a leveza do desfile. Os integrantes, em alguns momentos, pareciam flutuar. Nas arquibancadas o público delirou com o enredo em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Foi uma amostra de que o carnaval pagão tem um viés de divino.

A tradicional Águia, símbolo da agremiação, pousou na avenida mais de 10 alas de enredo, três carros alegóricos e cerca de 500 componentes.