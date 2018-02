Secretário de Serviços apresentará balanço de 2017 em sessão

Os vereadores da Câmara Municipal se reúnem amanhã, às 16h, para a segunda sessão ordinária de 2018. Em pauta consta a votação de duas moções e duas participações na Tribuna Livre. Uma delas é do secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, que fará um resumo do trabalho realizado por sua pasta em 2017.

A outra participação será da fisioterapeuta Carolina de Carvalho, que abordará importância da criação do banco de leite.

MOÇÕES- Uma solicita ao Executivo que seja estudada a criação de um banco de leite humano no município.

“Os bancos de leite humano têm se configurado como um dos mais importantes elementos estratégicos da política pública em favor da amamentação, tendo em vista que ela previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta”, diz a justificativa da moção.

A Ordem do Dia conta ainda com a votação da moção 76/17, que requer estudos visando à pintura de faixas para travessia de pedestres em 3D em pontos estratégicos da cidade.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal, podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.