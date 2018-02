Mais de 44 mil foliões lotaram Carnapraça e passarela

Nas duas noites de desfiles na Passarela do Samba Chico Zamper o público compareceu em massa. Nas primeiras horas da noite tem-se a sensação de que não haverá público, mas aos poucos e sistematicamente as pessoas chegam e tomam conta dos espaços vazios. Esta situação ficou mais evidente na noite do domingo, 11, para os desfiles das grandes escolas, quando 30 mil pessoas compareceram.

Na noite de sábado, 10, foram quatro mil pessoas presentes na passarela. A Corte do Carnaval Família/2018 fez a abertura dos desfiles. O Rei Momo Thiago Rufino; a Rainha Vanessa Dias e as princesas Nathalia Caroline e Pamela Andressa; assim como o Sambista de Ouro Michael Willian deram um show de samba.

No desfile das escolas mirins, Vila do Amanhã e Herdeiros do Dragão, a presença dos pais acompanhando os primeiros passos dos pequenos foliões suscitou uma curiosidade sobre o quanto julgam ser importante esta iniciação.

O CarnaPraça com a apresentação da Banda de Marchinhas Grupo Áurea atraiu os foliões até a Praça Raul Leme. Cerca de dez mil pessoas compareceram nos dois dias de folia. A grande quantidade de crianças fantasiadas pulando carnaval no meio da praça foi um espetáculo à parte. Eram centenas.

A chuva caiu no final da tarde do domingo, não atrapalhou a apresentação da cantora Eliana de Lima, referência no carnaval paulistano. Eliana foi conhecida por cantar em diversas escolas de samba, com destaque para os trabalhos nas escolas de samba Unidos do Peruche e Leandro de Itaquera, onde os sambas cantados eram aclamados pelo público. Na praça ela brilhou e animou a folia.

Hoje, a partir das 14h, tem mais Carnapraça com apresentação do grupo de samba ‘Originais do Samba’ no encerramento. E na Passarela do Samba ‘Chico Zamper’ voltam a desfilar, a partir das 20h, as escolas Sociedade Fraternidade, Unidos do Lavapés, Dragão imperial e Acadêmicos da Vila.

A comissão organizadora do Carnaval Família/2018 reforça o alerta sobre a ‘tolerância zero’ quanto às bebidas em recipientes de vidro nos eventos carnavalescos, tanto na Praça Raul Leme, no Carnaparque (no Parque dos Estados), e na avenida do samba.