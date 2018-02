Estão abertas inscrições para o Campeonato de Games

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Rex Games e Retrô Games, a ser realizado dia 25 de fevereiro, domingo, a partir das 9h. Os jogos inclusos no evento são: Street Fighter, Mortal Kombat, entre outros. No campeonato Retrô Games haverá jogos como Street Fighter Alpha e Ultimate MK, entre outros.

Podem se inscrever crianças a partir de 8 anos de idade, a taxa de inscrição é de R$ 2,00, para auxiliar na premiação dos vencedores. A organização do evento informou que não haverá distinção entre idades.

As plataformas serão PS4 e PC. Os jogos são: Street Fighter V, Mortal Kombat X e Marvel vs Capcom.

Na Retrô Games não há taxa de inscrição. A plataforma utilizada é Super Nintendo, com os seguintes jogos: Street Fighter Alpha 2, Ultimate Mk 3, Bomber Man 5 e Donkey Kong Country Competition Cartridge.

O evento conta com o apoio das empresas Alvo Canecas Personalizadas, Show Games e Leo Games. Para informações sobre ambos os campeonatos, basta entrar em contato com os organizadores Felipe – (11) 941579449 e Leonardo (11) 971945922.

A competição acontecerá na E.E. Prof. João Ernesto de A. Vanni, localizado na Av. Oito de Maio, bairro Henedina Cortez.