Massa Bruta enfrentará Altos-PI no Nabizão

O Bragantino irá a campo contra o Altos-PI, na segunda rodada da Copa do Brasil. O Massa Bruta terá a vantagem de mando de campo, no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

A novidade desta fase é que se houver empate o jogo será decidido nos pênaltis. O vencedor do duelo enfrentará o vencedor do jogo entre Vitória-BA x Corumbaense-MG, na terceira fase.

Na estreia do campeonato o Massa Bruta empatou por 1×1 com o Nova Iguaçu, jogando fora de casa. Nesta partida o adversário abriu o placar com Adriano driblando o goleiro alvinegro Alex Alvez.

O gol de empate veio no final graças ao zagueiro Juliano que fez o torcedor respirar aliviado.