As Secretarias Municipais de Educação e de Mobilidade Urbana intensificaram a pintura de faixas de pedestres nos locais onde o fluxo de veículos é maior nas portas de escolas municipais. De acordo com a Prefeitura, foi feito um cronograma de serviços para que as faixas próximas a todas as unidades escolares sejam revitalizadas, a fim de garantir a segurança aos estudantes no retorno às aulas. Também foi intensificado o trabalho de corte de mato, que deve ser concluído nos próximos dias.