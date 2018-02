Criado grupo para modernização tributária municipal

A administração municipal criou o Grupo Especial de Trabalho para Modernização da Administração Tributária Municipal – GEMAT, com a finalidade de coordenar todas as ações relacionadas ao desenvolvimento de medidas voltadas ao aperfeiçoamento das capacidades normativa, organizacional, operacional e tecnológica da Administração Tributária Municipal.

O grupo nomeado é constituído por: Presidente Luciano Aparecido de Lima e membros Darwin da Cruz Gonçalves, Marcelo Alexandre Soares da Silva, Tiago José Lopes, Bruno Branco Bicudo, Guilherme Marques Francisco Simões, Willian César Pinheiro, Henrique Silveira Teixeira, Mônica Lattanzi Fagundes de Jesus e Walkiria Soares André.

O Grupo Especial de Trabalho, como responsável pela coordenação das ações modernizadoras, terá as seguintes atribuições: Identificar e selecionar os principais problemas e suas causas, existentes na Administração Tributária do Município e que vêm limitando a exploração eficiente do seu potencial de receita, nas seguintes áreas e interseções: Organização e gestão; Legislação tributária; Cadastros Fiscais; Lançamentos e arrecadação dos tributos; Cobrança amigável e judiciária; Acompanhar, autorizar e fiscalizar a aplicação dos recursos do PMAT; Anistias e isenções; Estudos econômicos-tributários; Atendimento ao contribuinte; Sistema e tecnologia de informação e relações intra e interinstitucionais.