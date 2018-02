Administração adere ao programa ‘Mais Alfabetização’

A Secretaria Municipal de Educação realizou a inscrição no programa Mais Alfabetização, instituído pelo Ministério da Educação através da Portaria n°04/2018. O programa visa fortalecer e apoiar as unidades no processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados nos 1º e 2º anos iniciais do ensino fundamental.

Na terça-feira, 6, a equipe da secretaria realizou uma reunião no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA) com os gestores para apresentação e explicações de como participar desse programa. Podem participar do projeto todas as escolas de Ensino Fundamental da rede municipal que atendem 1° e 2° anos (no município há 41 escolas aptas a desenvolver esse trabalho e a adesão é facultativa).

O investimento do Governo Federal será de R$200 milhões para o pagamento de um assistente pedagógico que auxiliará os professores, em turno regular de aula. O monitoramento do trabalho será feito através de uma avaliação em três etapas: avaliação diagnóstica, avaliação de percurso e avaliação final.

A ajuda financeira virá por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como recurso de custeio. O plano de atendimento das escolas tem que especificar o quantitativo das turmas. Não há vínculo empregatício e os candidatos e assistentes deverão passar por um processo de seleção.