‘Tolerância Zero’ para frascos de vidro no Carnaval Família

A Prefeitura anunciou ‘Tolerância Zero’ para os frascos de vidro em todos os locais onde ocorrer o Carnaval Família/2018. Em entrevista na manhã de ontem o secretário de Segurança e Defesa Civil, Dorival Bertin, foi enfático ao afirmar que haverá revista pessoal em todos que entrarem no CarnaPraça, Passarela do Samba e Carnaparque.

“A decisão foi tomada na noite de quinta-feira, 8, durante reunião com o prefeito Jesus Chedid que expos sua preocupação com a quantidade de vidro encontrado na dispersão do desfile dos blocos no lançamento oficial do carnaval no fim de semana passado. A experiência nos fez inovar nosso projeto de segurança. Assim, fecharemos as praças Raul Leme e José Bonifácio , entre os dias 10 e 14, e todos serão revistados. O mesmo ocorrerá na avenida em dias de desfiles e folia”, afirmou Bertin.

A outra medida adotada, conforme o secretário, será o fechamento parcial das ruas que permitem o acesso às praças centrais. Na lista estão a Rua Expedicionário Basílio Zechinn, Coronel Osório, Coronel Leme (até a Escola Dr. Jorge Tibiriçá), Monsenhor kolly, Ladislau Leme e Professor Luiz Nardy. As interdições começam a partir das 12h00.

Outra atividade proibida é a permanência de veículos com sonorização nos locais de realização dos eventos carnavalescos. Também haverá uma intensa fiscalização para inibir a comércio e a utilização de fogos de artifício e de outros artefatos que coloquem em risco a integridade física ou ameacem criar situação de risco de pânico, como latas de tinta spray, latas de espuma e similares e sua eventual entrada na Praça Raul Leme.

O acesso aos shows do Carnapraça e desfiles na Passarela Chico Zamper é gratuito, no entanto a Prefeitura sugere a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município para doação a entidades filantrópicas.

A programação do CarnaPraça é a seguinte: O Grupo Áurea abrirá todos os shows às 14h com marchinhas carnavalescas seguidos as 17h por: Batuqueiros de Jorge hoje, Eliana de Lima amanhã, Originais do Samba, segunda,12 e Água de Benzê, terça,13.