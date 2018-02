Mobilidade Urbana voltará a ser discutida em audiência

A Prefeitura divulgou a data da audiência pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana, elaborado por intermédio da URBA Engenharia e Design para Cidades Ltda, sob análise da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

A audiência está programada para dia 22 de fevereiro, a partir das 17h, no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade- CISEM, situado na rua Francisco Samuel Luchesi Filho, 42, Jardim Júlio Mesquita.

DIAGNÓSTICO- No mês de janeiro o secretário de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, explicou que o diagnóstico da mobilidade de Bragança está pronto e que em conformidade com a legislação federal nº 12587. “Os planos Diretores de Mobilidade Urbana possuem como produto fundamental a caracterização das diretrizes estruturais do sistema de mobilidade urbana, priorizando o sistema de transporte não motorizado e sua Acessibilidade Universal, o sistema de transporte coletivo, o sistema de transporte de carga e redução dos conflitos do tráfego de passagem de origem rodoviária, que se utilizam do sistema viário municipal”, enumera Botelho.

Indagado sobre o quanto a liminar que paralisou os estudos do Plano de Mobilidade, atrasou a conclusão do projeto, o secretário disse que “em virtude da paralisação das atividades em função da liminar do Ministério Público recentemente cassada, encontra-se em elaboração as proposições das diretrizes para cada sistema, devendo posteriormente ser definida a data da Audiência Pública respectiva”.

O prazo final para a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana, segundo publicação do governo federal, é abril de 2019, a partir daí o município que não concluir o projeto e iniciar a execução deste, ficam impedidos de receber recursos federais.