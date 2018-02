Carnaval Família: Milhares são aguardados em eventos pela cidade e região

Agora não tem mais volta, o Carnaval Família/ 2018 chegou e milhares de foliões são aguardados nos eventos em Bragança Paulista e re­gião. A estrutura do carnaval na cidade, para receber este público, exigiu a mão de obra de pouco mais de 800 pessoas. De acordo com a equipe organizadora, sob a batuta do prefeito Jesus Chedid, este número pode atingir patamares mais altos se levado em consideração as escolas de samba que ar­regimentam um batalhão de trabalhadores na montagem dos desfiles.

Neste ano, a Prefeitura investiu R$ 800 mil para realizar o Carnaval Família em três diferentes versões e locais, o CarnaPraça, com shows e diversão, nas pra­ças Raul Leme e José Bo­nifácio; o CarnaParque, no Parque dos Estados, zona norte; e o clímax carnava­lesco que é a consagração da época, os desfiles das escolas de samba e shows na Passarela do Samba ‘Chico Zamper’. Tudo isso ocorrendo simultaneamente entre hoje e terça-feira, 13, feriado de Carnaval.

REGIÃO – Na mesma sin­cronia de Bragança Paulista, o Carnaval 2018 levará diver­são e samba para as cidades da região. Em Atibaia, tem atração pra todas as idades, mas o desfile dos bonecões e o concurso de fantasias é especial. Em Nazaré Paulista as marchinhas em praça pú­blica dão o tom da diversão. Na cidade de Piracaia, a expectativa de farra está nos blocos de rua. Em Socorro, está em alta o #Carnahelp com a apresentação pública de bandas, desfiles e blocos e muita marchinha de car­naval. No estado vizinho, na cidade de Extrema também tem muita folia programada para acontecer na Praça Pre­sidente Vargas e no Parque Municipal de Eventos. Para acessar ao caderno clique aqui