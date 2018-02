Bispo apresenta tema da Campanha da Fraternidade

O bispo diocesano, Dom Sérgio Aparecido Colombo, se reuniu com a imprensa local na manhã de ontem, na Cúria Diocesana, para apre­sentar oficialmente o tema da Campanha da Fraterni­dade de 2018. A campanha é realizada todos os anos pela Igreja Católica durante o período da Quaresma, neste ano de 14 de fevereiro a 29 de março. O objetivo do movimento é despertar a solidariedade de todos os fiéis e também da sociedade brasileira sobre um problema que envolve a todos.

O tema deste ano é “Fra­ternidade e superação da violência”, tendo como lema “Em Cristo somos todos ir­mãos”. O texto base da cam­panha, que acontece em todo território nacional, valoriza a família.

O bispo convida a so­ciedade para construir a fraternidade. “Para construir a fraternidade também é pre­ciso que a pessoa se ame, se cuide e valorize mais a vida para assim ajudar o próximo, dando oportunidades e per­doando. Vivemos em uma sociedade truculenta que per­deu a dimensão da amizade, da proximidade. Precisamos promover a cultura da paz e celebrar a fé”, disse.

Também destacou sobre a atenção especial que se deve ter com os doentes, pobres e crianças. Destacou a situ­ação precária das escolas, com brigas internas e tráfico de drogas nas portas e até mesmo dentro das salas de aula. “Como vamos transfor­mar isso? Sem a fraternidade e sem o desejo de reconcilia­ção e justiça não viveremos um mundo melhor. As pesso­as precisam anunciar a boa nova da fraternidade com ações concretas”, destacou.

Na paróquia da Catedral a campanha será lançada na quarta-feira, 14, em missa a ser realizada às 19h30.