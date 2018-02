CBF divulga tabela básica da primeira rodada do Brasileirão Série A e B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro 2018 com os confronto das 38 rodadas do campeonato. A tabela da Série A foi definida após uma reunião do Conselho Técnico, porém os jogos ainda não tem dias e horários definidos.

O Brasileirão começa em 15 e 16 de abril, sábado, e está previsto para encerrar em 2 de dezembro, domingo. O detalhamento da tabela será anunciado em breve pela Diretoria de Competições (DCO) da entidade.

Os duelos da primeira rodada serão: Cruzeiro x Grêmio; Atlético-PR x Chapecoense; América-MG x Sport; Vitória x Flamengo; Vasco da Gama x Atlética-MG; Botafogo x Palmeiras; São Paulo x Paraná; Santos x Ceará; Corinthians x Fluminense e Internacional x Bahia.

A segunda rodada acontecerá de 21 a 23 de abril, com os seguintes jogos: Atlético-MG x Vitória; Paraná x Corinthians; Chapecoense x Vasco da Gama; Bahia x Santos; Fluminense x Cruzeiro; Flamengo x América-MG; Ceará x São Paulo; Sport x Botafogo; Palmeiras x Internacional e Grêmio x Atlético-PR.

Os primeiros clássicos acontecem na quinta rodada, quando o Botafogo enfrentará o Fluminense, o Corinthians recebe o Palmeiras e o Internacional duela com o Grêmio.

Já se sabe que o campeonato vai parar em função da Copa do Mundo FIFA, mas segundo a tabela há chance de haver jogo na abertura do Mundial, em 14 de julho.

Série B – A tabela do Campeonato Brasileiro Série B foi divulgada na tarde da última terça-feira, 6, pelo Conselho Técnico da CBF. Cinco rodadas da segunda divisão acontecerão durante a Copa do Mundo FIFA, entre os dias 14 de junho a 15 de julho.

A Série B começa em 13 de abril, sexta-feira. As rodadas que acontecerão simultaneamente com a Copa do Mundo são: 11ª (12, 15 e 16 de junho), a 12ª (19, 22 e 23 de junho), a 13ª (26, 29 e 30 de junho), a 14ª (3, 6 e 7 de julho) e a 15ª (10, 13 e 14 de julho).

Alguns cartolas dos clubes da Série B solicitaram a CBF que não marque jogos durante os dias de jogos do Brasil para não tirar o interesse nas partidas.