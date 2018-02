PAD recebe mais 10 cadeiras de rodas

A Secretaria Municipal de Saúde entregou na segunda-feira, 5, mais dez cadeiras de rodas para o Programa de Atenção Domiciliar (PAD), que serão destinadas aos usuários com dificuldades ou impossibilidades físicas de locomoção até uma unidade de saúde, em formato de empréstimo.

Para realizar o empréstimo é necessária uma solicitação médica, documento do paciente e do responsável (RG/CPF) e comprovante de residência. Com isso, o solicitante entra em contato com a responsável pelos empréstimos do PAD, onde é feita uma declaração de uso e de responsabilidade com prazo de devolução. Se o paciente ainda necessitar utilizar o item emprestado, ele precisa efetuar a renovação, caso contrário é só devolver.

O PAD possui uma Equipe Multidisciplinar de Assistência Domiciliar, composto por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas, além de uma Equipe Multidisciplinar de Apoio, composta por assistente social, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas e psicólogos. O programa atualmente atende uma média de 90 a 100 pacientes por mês no município.O PAD está localizado na Avenida São Vicente, 265, Jardim Recreio. Outras informações pelo telefone 4035-2555.