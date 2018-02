Crueldade: Bairro rural é alvo de abandono de cães

O bairro rural Morro Grande da Boa Vista, a 18 quilômetros do perímetro urbano de Bragança Paulista, tornou-se, nos últimos tempos, destino do abandono de cães. Os moradores inconformados declaram que o número de cães de todas as raças são deixados no bairro às escondidas. “Quando a gente percebe tem novidade. Mais um ou dois estão à porta com olhar perdido e triste”, observou Valdir Gutierre.

Na manhã de terça-feira, 6, uma incursão pelo bairro levou à comprovação das reclamações e apelos dos moradores que estão à beira de perder a capacidade de adotar e alimentar a quantidade de cães que são abandonados na região. Na falta do lar e do alimento, os cães atacam as lixeiras, rasgam os sacos e espalham o conteúdo. O mau cheiro incomoda e a dificuldade dos garis é redobrada no momento de recolher o lixo.

Nos estabelecimentos comerciais, os proprietários e funcionários explicaram que no período da noite dezenas de animais dormem sob as marquises e pela manhã saem em busca de comida. Os atropelamentos são frequentes e, na maioria das vezes, as testemunhas recolhem os feridos, pagam tratamento e acabam por adotar.

Valdir Gutierre, por exemplo, já levou seis para casa e tem mais dois no estabelecimento comercial de sua propriedade, o ‘Gardenal’ que ganhou o nome devido à conduta atrapalhada e por ter sobrevivido a dois atropelamentos. O primeiro quebrou a mandíbula, fato que favoreceu a adoção e na segunda vez perdeu um pedaço do rabo. O ‘Bacana’, o olho direito pra fora, ferimento de briga, já estava com cirurgia marcada para essa semana. Os gastos cobertos pela comunidade.

“E é assim que estamos nos resolvendo com os cães. Já levamos ao conhecimento da Prefeitura, mas nunca tivemos qualquer resposta no sentido de recolha dos animais, castração ou uma campanha de conscientização sobre a crueldade que é o abandono do animal estimação porque ele cresceu demais ou seja por que motivo for. Além disso, temos aqui um problema de saúde pública que precisa de tratamento especializado”, completou Valdir.

Em pouco mais de 20 minutos no local, mais de uma dezena de cães foram vistos pelas ruas.