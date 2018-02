Desassoreamento: Segunda parte do trabalho está em andamento

O projeto de desassoreamento do lago do Taboão entrou em nova fase, nesta semana, com a dragagem dos sedimentos. Um longo sistema de tubos conduz a água com terra e areia em suspensão, para o tanque especialmente construído, com objetivo de promover a separação do sólido do líquido e secagem para o bota-fora.

O projeto segue orientações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Universidade São Paulo (USP). Nesta fase serão removidos 8,9 mil/m³ de terra e areia. Há no relatório do IPT uma orientação para a retirada de mais sedimentos, mas na avaliação da Prefeitura a história indica para a prudência, tendo em vista que há algumas décadas, uma tentativa de limpeza nos mesmos moldes, mas sem critérios científicos, foi interrompida pelo desmoronamento da Avenida Alpheu Grimello, via que percorre a margem esquerda do Lago do Taboão. O projeto iniciado em janeiro tem prazo de quatro meses para conclusão desta etapa.