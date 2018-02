Ano Legislativo começa com sessão longa e pedido de investigação da ABBC

O Ano Legislativo, na Câmara Municipal de Bragança Paulista, começou na terça-feira, 6, com a instalação de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) e a presença do Poder Executivo na primeira sessão ordinária. A reunião durou aproximadamente seis horas. O prefeito Jesus Chedid mostrou otimismo quando indagado pelos vereadores sobre expectativas para 2018.

O protocolo do requerimento para instalação da CEI que investigará as contas e contratos da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), organização social que administrou a Saúde pública do Município no período de 2013 a 2017, ocorreu tão logo iniciada a sessão ordinária. Na justificativa dos 13 vereadores que assinaram o requerimento, nove considerações indicaram as linhas de investigação.

O contrato com ABBC, de acordo com o documento, consumiu R$ 126.726.114,15 dos cofres municipais. Entre as considerações apresentadas estão a rejeição das contas de 2014 do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, com base nos gastos da Saúde e nenhuma investigação indicou o porquê; em 2017 a Prefeitura foi obrigada a assumir os pagamentos dos salários dos servidores, médicos e dentistas; relatório de Sindicância no âmbito da Prefeitura onde a então secretária municipal de Saúde, Estela Márcia Flores Gianesella, reconheceu não ter realizado ações de responsabilidades de gestora do sistema; fato que causou dificuldades de fiscalização a seus sucessores Eurico Aguiar Silva e Grazielle Cristina Bertolini. A CEI tem 90 dias a partir da instauração para apresentar o resultado das investigações.

Por volta das 18h00 o prefeito Jesus Chedid acompanhado da comitiva de secretários e assessores chegou à Câmara e, durante quatro horas respondeu a todas as questões apresentadas pelos vereadores. A bancada de apoio a ele (o prefeito), elaborou perguntas, como trampolim, que lhe permitiam saltos otimistas quando falava sobre os projetos para 2018. As explicações ficavam mais brilhantes, pela eloquência do Prefeito, assim como quanto traçava um paralelo comparativo entre a situação em que encontrou o Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, em janeiro de 2017, com dívidas que somam mais de R$ 100 milhões, e o resultado da nova gestão por ele capitaneada.

A bancada de oposição teve poucas chances de contrapor à força dos argumentos do prefeito e secretários que se mostraram aguerridos no compromisso de reconstruir Bragança Paulista. O prefeito, com desenvoltura, deu ênfase nos mais de R$ 12 milhões em emendas parlamentares conquistadas, convênios com o governo do Estado de São Paulo recuperados para o desassoreamento do Lago do Taboão; reforma e restauração do prédio do antigo prédio do Colégio São Luiz; pagamento, já em andamento, dos precatórios decorrentes de 811 condenações da Prefeitura; projetos de infraestrutura com mais de 30 quilômetros de vias asfaltadas, investimentos em Saúde e Educação; e a conquista do poder de abrir crédito já que a Prefeitura está sem restrição cadastral.

A sessão foi encerrada por volta das 22h00.