Visita do prefeito e CEI da Saúde iniciam Ano Legislativo

A visita do prefeito Je­sus Chedid, vice-prefeito Amauri Sodré e assessoria à Câmara Municipal na primeira sessão ordinária de 2018 cumpriu a praxe que harmoniza os poderes Executivo e Legislativo. Na sessão, antes da chegada do prefeito, os vereadores votaram e aprovaram dois projetos de lei e instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar possíveis irre­gularidades nos gastos do prefeito Fernão Dias com a terceirização da Saúde, durante seu mandato entre 2013 e 2016.

Os projetos aprovados tratam de proibir a utilização de equipamento eletrônicos portáteis nas salas de aulas da rede pública e outro que institui a Semana Municipal de valorização cultural do Mercado Municipal. Leia matéria na integra clique