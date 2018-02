Escolinhas de Esportes já voltaram de férias

As Escolinhas Municipais de Esportes voltaram as aulas ontem, 5, com os orientadores nos ginásios, piscinas e campos de futebol. Os interessados em participar ainda podem realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, das 8h às 17h.

No Ginásio Lourenço Quilicci as modalidades são: Escolinha de Vôlei 3ª idade; Vôlei Adulto, Futsal Feminino, Ginástica Localizada, alongamento e jogos de mesa; Escolinha de Basquete e Vôlei 3ª idade.

No Ginásio Ercolini: Escolinha de Vôlei, Handebol e Futebol no Ginásio da Vila Garcia; No Rubens Batazza as atividades são: Escolinha de Futsal, Handebol e Jogos de Mesa e no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques haverá aulas de Atletismo Infantil, Adulto e 3ª Idade, além de aulas de Ginástica Localizada.

As aulas de natação também voltam nesta segunda-feira, porém as vagas estão esgotadas. Os interessados e fazer as aulas poderão inscrever-se na sede da secretaria, das 8h às 17h, na Avenida dos Imigrantes Nº 3237, bairro do Lavapés. Para mais informações pelo telefone 4033-6667 ou email:esportes.bp@gmail.com.