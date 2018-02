Bragantino empata com o Red Bull e permanece vice-líder do grupo A

Na noite de sábado, 3, o Clube Atlético Bragantino empatou por 1×1 com o Red Bull Brasil, de Campinas, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Claudinho (ex-Bragantino) abriu o placar para o Red Bull na primeira etapa e Matheus Peixoto marcou o gol de empate do Massa Bruta. O goleiro do Bragantino Alex Alves, mais uma vez fez uma excelente partida e com defesas difíceis, foi um dos destaques do Braga na partida ao lado de Léo Jaime foi quem conduziu as jogadas mais perigosas pela esquerda e de quebra fez a assistência para o gol de Peixoto.

Em jogo truncado, o Bragantino começou com menos posse de bola enquanto o Red Bull Brasil tentava sem sucesso passar pela defesa do Braga. Aos 19 minutos o treinador Marcelo Veiga foi obrigado a fazer sua primeira substituição. O meia Vitinho sentiu dores na lombar e não conseguiu continuar na partida. Em seu lugar Veiga colocou o meia Hélton Luiz. A entrada do meia manteve o ritmo forte, mas, mesmo com a marcação acirrada, Claudinho abriu o placar para o Red Bull, ao chutar de fora da área aos 29 minutos sem chances para o goleiro Alex Alves.

Depois do intervalo o Braga ficou mais agressivo e tentou virar o placar, Léo Jaime avançou pela esquerda e cruzou para Matheus Peixoto na área, mas a cabeçada foi para fora. A pressão do Massa Bruta não demorou para dar resultado. Em outra tentativa de Léo Jaime, pela esquerda, passou por Nininho e cruzou para Matheus Peixoto, o camisa 9 recebeu e não perdeu a oportunidade de empatar a partida. O Braga chegou com perigo por mais algumas vezes pela esquerda com Léo Jaime, mas o ataque do Massa Bruta não conseguia converter as boas jogadas em gol.

Depois o RB Brasil teve três chances de desempatar, mas Alex Alves mostrou destreza e contou com a sorte. No primeiro lance o goleiro recebeu bola recuada e chutou de primeira. Porém Ricardo Bueno se antecipou e cabeceou direto para o gol. O goleiro apenas olhou a bola passar rente a trave esquerda. No segundo lance, Claudinho, autor do primeiro gol, chegou dentro da área e chutou forte, obrigando o goleiro a fazer uma bela defesa. Por fim, aos 46 da segunda etapa Doriva lançou Edmilson, que cara a cara com o goleiro, chutou forte e por cima do gol de Alex.

Com o empate o Bragantino se restabeleceu na zona de classificação do Grupo A, com 7 pontos empatado com o Ituano, mas com vantagem por ter uma vitória a mais. O RB amarga na terceira posição do Grupo D.

O Massa Bruta volta em campo contra o São Paulo, às 21h45 da próxima quarta-feira, 7, no Morumbi, em partida válida pela 6ª rodada do Paulistão.