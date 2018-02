Braga confrontará o São Paulo nesta quarta-feira

O Bragantino enfrentará o São Paulo amanhã, às 21h45, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em partida válida pela 6ª rodada do Paulistão. Vindo de um empate que manteve a equipe na segunda colocação, mas não agradou em nada o torcedor, o técnico Marcelo Veiga deve vir com novidades no elenco. Rafael Silva finalmente deve pintar como titular e Hélton Luiz deve entrar no lugar do meia Vitinho, que sentiu e é dúvida para a partida.

Nessa semana foram realizados os últimos treinos, no qual o treinador vem trabalhando para fortalecer pontos fracos como marcação, jogadas aéreas e bola parada. Na tarde de ontem o Braga realizou treinamentos no Estádio Nabi Abi Chedid, porém Marcelo Veiga não dá sinais de alteração no time que vem atuando desde o início do campeonato.

Se seguir o padrão que vem utilizando, a provável equipe deve ser: Alex Alves; Diego Macedo (Ewerton), Lázaro, Guilherme e Fabiano; Adenilson, Evandro e Hélton Luiz; Léo Jaime, Peixoto e Rafael Silva (Gerley). Porém Veiga pode “fechar a casinha”, com três zagueiros, podendo colocar Ewerton, que vem atuando improvisado na lateral, ou até Juliano, que teve um bom desempenho na Copa do Brasil. Com isso, Diego Macedo pode atuar pela lateral direita, sua função de origem. Na frente, o trio ofensivo pode ser composto por Gerley, Matheus Peixoto e Rafael Silva. A escalação oficial deve ser anunciada momentos antes da partida com o Tricolor.

Para se aproximar do Corinthians, primeiro colocado do Grupo A, e não deixar a segunda vaga para as quartas de finais escapar, o Bragantino necessita de uma vitória para somar 10 pontos e tentar diminuir vantagem do líder. Em caso de empate ou derrota, o Bragantino também tem que torcer para um tropeço do Ituano, para se manter na segunda colocação.

São Paulo – Pelos lados do Morumbi, Dorival Júnior segue trabalhando para o confronto contra o Massa Bruta. A expectativa é que o São Paulo entre em campo na intenção de atropelar o Bragantino, gerando assim, duas vitórias consecutivas para que torcedores e parte da diretoria, que segundo Robson Morelli do O Estado de S. Paulo, está insatisfeita, respirem aliviados.

Dentro das quatro linhas e longe dos rumores, Dorival Júnior foca na partida e deve manter o meia Nenê que estreou contra o Botafogo. Participativo no lance do primeiro gol, o meia deve entrar como titular ao lado de Petros e Cueva, que reconquistou o bom futebol e busca fazer as pazes com o torcedor. Na lateral esquerda Reinaldo deve ter mais uma chance na vaga de Edimar. O ataque deve ser composto pelo centroavante Diego Souza ao lado do jovem Marcos Guilherme. O recém chegado Tréllez deve continuar como opção no banco de reservas.

Se vencer no confronto o São Paulo segue líder do Grupo B, somando 10 pontos.