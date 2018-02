Prefeitura inicia processo para digitalizar zona azul

A Prefeitura abriu Chamamento Público para credenciar empresas interessadas em realizar monitoramento do Cartão Bragança Azul Digital- CBAD do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e demais áreas públicas do município, utilizando tecnologia digital. A sessão ocorrerá dia 21 de fevereiro, às 9h30. O atual sistema de zona azul é falho a muitos anos em Bragança.

Em 2016 o ex-prefeito Fernão Dias (PT) regulamentou por meio do Decreto nº 2.255, a Lei Complementar nº 802, para definir as regras sobre a concessão de exploração de estacionamento em vias e logradouros públicos do Município. Chegou até a definir as tarifas que seriam pagas pelos usuários, para obtenção de tempo de ocupação do espaço público (Área Central: tarifa mínima de R$ 1,00 equivalente à 30 minutos, até o limite de utilização de 2h ao valor de R$ 4,00; II – Área Periférica: tarifa mínima de R$ 1,00 equivalente à 30 minutos, até 2h no valor de R$ 4,00. Após 2h fracionamento de R$ 0,50 e o limite de utilização de 6h ao valor de R$ 6,00; III – Tarifa de Pós-Utilização ao valor de R$ 10,00; IV – Bolsões de Estacionamento: tarifa no valor de R$ 4,00 para a primeira hora e R$ 1,00 para as horas excedentes, sem limite de horário; V – Caçambas para coleta de entulho: tarifa no valor de R$ 20,00 por dia).

Porém, o decreto nunca saiu do papel. Agora a administração municipal abriu chamamento para agilizar a questão.

PROBLEMA- Em dias de semana, por volta das 8h30 já não é mais possível encontrar vagas disponíveis para estacionar nas principais vias do centro. Praticamente todas são ocupadas por comerciantes ou funcionários logo pela manhã, que sabem da equipe reduzida de agentes de trânsito e os horários pelos quais circulam onde estacionaram. A falta de rotatividade faz com que os estacionamentos particulares lucrem cada vez mais, a preços abusivos.