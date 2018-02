Unidos do Lavapés: Público comparece em peso e lota quadra em dia de festa de aniversário

A festa de aniversário de 56 anos do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Lavapés, na noite de domingo, 4, teve presença maciça na quadra. A comemoração teve um apelo para a realização do desfile no próximo fim de semana quando a agremiação vai à Passarela do Samba ‘Chico Zamper’, levando a história de Nossa Senhora Aparecida que completou, no ano passado, 300 anos de aparição.

Na quadra, batizada pelos membros escola de ‘Ninho da Águia’, a festa teve momentos de emoção e alegria. Uma celebração eucarística e benção dos pavilhões pelo Pe. Alex Oliveira, da Paróquia de Santa Terezinha, foi um dos momentos marcantes. O presidente da escola, Edson de Campos Jr, ‘Biju’, convocou a nação verde e rosa, cores defendidas pela Unidos do Lavapés, para que na avenida durante o desfile, todos tenham a consciência de que estão sob o manto de Nossa Senhora Aparecida. “Nós temos a responsabilidade de fazer do nosso desfile uma celebração a tudo que é do bem. Por isso, o apelo à responsabilidade para que tudo seja especialmente bom”, disse Bijú à GB, via telefone.

Ainda durante a festa, houve uma homenagem especial aos ilustres, personalidades que fazem parte história da Unidos do Lavapés e ao presidente de honra da agremiação Jaime Grasson Sanches.

A Unidos do Lavapés é uma escola de samba que já superou, como as demais de Bragança Paulista, adversidades para chegar aos 56 anos em plena forma. Os enredos ao longo dos anos são diversos: no início dos anos 2000 a escola homenageou São Francisco de Assis. Depois de alguns anos sem condições de desfilar, em 2005 voltou à passarela do samba com o enredo ‘Levanta sacode a poeira dá volta por cima’; daí para frente não parou mais. Foram enredos como, Adoniran Barbosa, em 2007; homenagem à co-irmão Mangueira, do Rio de Janeiro, em 2008; Lenda dos bois bumbás em 2009; a Magia da criação do homem, em 2010; Cidade de Extrema: portal iluminado de Minas, em 2011; Feitos dos 50 anos, em 2012; a Grécia e a criação da mulher em 2013; o Voo da Águia que vale ouro, em 2014; Você se lembra? O que ficou na memória… Nunca se esquece!, 2015; Carlos Merlin, sambista e cantor de ouro’, 2016; 2017 Um pantanal de belezas mil, Mato Grosso coração do Brasil”; e 2017 com Nossa Senhora Aparecida.

A Unidos do Lavapés, com as cores verde e rosa, teve origem a partir de um grupo de batucada que acompanhava a torcida do time de futebol Boca de Fogo. A batucada deu origem ao bloco carnavalesco Boca de Fogo em 1961 que por sua vez deu origem à Escola de Samba do Lavapés, fundada em 1962.

FANTASIAS – A direção da Unidos do Lavapés convida a todos os interessados em desfilar pela escola que se dirijam ao ‘Ninho da águia’, quadra da escola, à Avenida Euzébio Savaio, 240, Santa Amélia, e retire a fantasia gratuitamente.