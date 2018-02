Milhares curtem o lançamento do Carnaval Família/2018

A abertura do Carnaval Família 2018 aconteceu no último domingo, 4, com o grito de carnaval dos blocos de rua. No trajeto entre as praças Raul Leme e José Bonifácio até a dispersão na Rua Tupi milhares de foliões tomaram as ruas ao som de trios elétricos e carros de apoio equipados com som.

Na avaliação geral, o evento foi um sucesso, porém moradores reclamaram da quantidade de pessoas urinando nas ruas atrás dos veículos. Durante o percurso houve focos isolados de brigas, mas rapidamente dispersados por organizadores e foliões que pregavam um carnaval sem violência. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), houveram onze ocorrências por embriaguez. A estimativa de público não foi divulgada.