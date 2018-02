Cassada liminar que impedia revisão do Plano Diretor

Depois de mais de três meses com os trabalhos suspensos, a Prefeitura conseguiu cassar a liminar que impedia a revisão do Plano Diretor do Município. A decisão assinada ontem, pela desembargadora Maria Laura Tavares, vai destravar o estudo que deve ser retomado imediatamente.

A liminar que parou os estudos foi concedida pelo juiz da 1ª Vara Cível, Carlos Eduardo Gomes dos Santos, a pedido da promotora de justiça Kelly Cristina Alvares Fedel, em outubro de 2017. A promotora defendeu no pedido que a forma como estava sendo conduzido o estudo para a revisão do Plano Diretor estaria em desacordo com as normas pertinentes, o que poderia causar sérios danos ao Município, cujo desenvolvimento será pautado por um documento possivelmente feito sem a devida observância das regras legais.

Na decisão da desembargadora Maria Laura Tavares fica expresso que não houve falta de observação dos requisitos legais para o estudo da revisão do Plano Diretor. “Defiro o pedido de efeito suspensivo/ativo requerido, pois presentes os requisitos legais. No caso, não obstante os fatos narrados na inicial da Ação, o fato é que, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há prova contundente a demonstrar que o procedimento para a revisão do Plano Diretor da Cidade de Bragança Paulista está em desconformidade com as legislações que regem a matéria, valendo observar que a revisão do Plano Diretor vigente se insere no poder discricionário que rege a administração Pública. Dessa forma, há justificativa plausível para suspender a decisão agravada, revogando-se a liminar deferida”, afirmou.

A Lei complementar nº 534/2007, Plano Diretor, e a Lei Complementar 556/2007, Código de Urbanismo determinam a revisão dos respectivos planos a cada período de seis anos. De maneira que já se passaram 10 anos sem que a legislação fosse cumprida.