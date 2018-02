Unidos do Lavapés comemora 56 anos com ensaio especial

A direção da Escola de Samba Unidos do Lavapés resolveu que neste domingo, 4, haverá samba total na quadra para comemorar os 56 anos de existência. O aniversário foi dia 1º de fevereiro. A Comissão de Carnaval informou à GB que o aniversário será comemorado com um ensaio especial com a presença de todas as agremiações carnavalescas e do público em geral.

“A entrada é livre para toda a comunidade carnavalesca, aficionados por samba e público em geral. No ensaio especial, faremos uma prévia do que será o nosso desfile de 56 anos na Passarela do Samba. E para os que vierem à quadra será uma oportunidade de conhecer e escolher as fantasias para as alas. Quem quiser desfilar a fantasia e gratuita”, explica.

A Unidos do Lavapés, com as cores verde e rosa, teve origem a partir de um grupo de batucada que acompanhava a torcida do time de futebol Boca de Fogo. A batucada deu origem ao bloco carnavalesco Boca de Fogo em 1961 que por sua vez deu origem à Escola de Samba do Lavapés, fundada em 1962.

A quadra da escola está localizada na Avenida Euzébio Savaio, 240, Santa Amélia.