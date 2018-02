Reunião finaliza detalhes e desfile de blocos abre o Carnaval Família

A reunião da Comissão de Carnaval da Prefeitura realizada na manhã de ontem, no auditório da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, finalizou os detalhes para o Carnaval Família/2018. O desfile dos blocos carnavalescos, neste domingo, 4, abre oficialmente a folia bragantina.

De acordo com Cléber Centini Cassali, secretário municipal de Cultura e Turismo, 24 blocos e três trios elétricos desfilarão pelas ruas centrais a partir das praças Raul Leme e José Bonifácio. “A reunião serviu para conferir todas as ações que serão desenvolvidas. Cada secretaria municipal tem uma função no Carnaval. Por isso, nos encontramos para checar que estão todos certos das funções para o bom carnaval. A partir de agora é realizar a festa”, disse em entrevista na tarde de ontem.

O secretário lançou também um alerta para os motoristas para que evitem a Praça Raul Leme no domingo, 4, pois todas as vias próximas estarão bloqueadas. Apenas moradores trefegam. “É um aviso somente para evitar transtornos de ficar parada em algum ponto sem poder se locomover e para poupar a fiscalização que deverá manter atenção ao desenrolar da festa”, analisa Cleber Centini.

O desfile dos blocos está marcado para iniciar às 13h, a concentração será na praça central e em seguida a folia segue pelas ruas Coronel Leme, José Domingues pra finalizar na Rua Tupi, Bairro do Taboão.

REGULAMENTO – Um decreto municipal torna público que o acesso aos eventos do Carnaval Família/2018 são abertos, com acesso gratuito, aceitando-se, no entanto, a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Bragança Paulista (FSSMBP).

Os interessados em comercializar produtos durante a realização do Carnapraça deverão passar pelo cadastro da Divisão de Receita e seus procedimentos. Ficam proibidos o comércio, o porte e a utilização de quaisquer bebidas e similares, em embalagem de vidro, assim como a permanência de veículos com sonorização, nos locais de realização dos eventos carnavalescos.

A Guarda Civil Municipal, a Divisão de Planejamento, Projetos e de Educação de Trânsito e a Divisão de Fiscalização ficam encarregadas da fiscalização do cumprimento das medidas tratadas no decreto municipal.