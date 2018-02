Hoje tem Braga x Red Bull Brasil em Campinas

Após duas derrotas consecutivas, o Clube Atlético Bragantino jogará hoje contra o Red Bull Brasil, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, com expectativas de desempatar com o Ituano e manter-se na segunda colocação do grupo A. O enfrentamento acontecerá hoje, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A equipe pode sofrer alterações no quadro de titulares com a entrada de Rafael Silva e Diego Macedo, nos lugares de Ewerton e Gerley.

Durante os treinos desta semana, o técnico Marcelo Veiga afirmou que está ciente sobre a dificuldade do confronto. “É um jogo difícil, a gente sabe que está jogando fora de casa, precisa buscar o resultado e é em cima disso que vamos trabalhar”.

Os atletas relacionados para a disputa que partiram para Campinas na tarde de ontem foram: Adenilson, Alex Alves, Bruno Sávio, Clayton, Evandro, Ewerton, Fabiano, Farley, Gerley, Guilherme Mattis, Helton Luiz, Juliano, Lázaro, Léo Jaime, Anderson Ligeiro, Diego Macedo, Matheus Peixoto, Rafael Silva, William Schuster e Vitinho.

A escalação dos titulares não foi revelada, mas a mais provável deve ser: Alex Alves; Diego Macedo (Ewerton), Lázaro, Guilherme e Fabiano; Adenilson, Evandro e Vitinho; Léo Jaime, Peixoto e Rafael Silva (Gerley).

Na última quinta-feira, 1º de fevereiro, o técnico Marcelo Veiga insistiu no aperfeiçoamento com bola parada e uma postura de forte marcação durante os treinos. Em suas últimas análises para a imprensa, Veiga apontou que o time teve pouco aproveitamento de bola parada, por este motivo o elenco estava suando a camisa ao repetir inúmeras jogadas aéreas e marcação pesada.