Saúde pública: Médicos se reúnem para definir ações

Na quarta-feira, 31, médicos da Atenção Básica da rede municipal de saúde participaram da primeira reunião do ano no Auditório do Polo de Apoio Presencial da Unidade Aberta do Brasil (UAB).

Na ocasião foram abordados diversos assuntos para instruir a equipe sobre os trabalhos que serão realizados durante o ano. Entre os conteúdos apresentados estão o atendimento e o acolhimento aos pacientes, protocolos de referência e contra referência, inserções dos dados de atendimento nos sistemas informatizados do Ministério da Saúde, relação municipal de medicamentos, entre outros.

Na ocasião, também foi exposto sobre o fluxo básico de encaminhamentos, planilha reserva de vagas, Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) e Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

A Secretária Municipal de Saúde, Marina de Oliveira, esteve presente e ressaltou o trabalho desenvolvido pela pasta em conjunto com todos os servidores da secretaria. Disse ainda da importância do acolhimento ao paciente.