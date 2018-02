Arrastão da Limpeza ocorre em sete bairros

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, informou sobre o Arrastão da Limpeza que acontece nos bairros Águas Claras, Residencial Vem Viver, Vila São Caetano, Henedina Cortez, Marcelo Stéfani, Jardim Morumbi e Jardim do Cedro.

O arrastão abrange a limpeza das ruas e terrenos da Prefeitura, a limpeza de bueiros, operação tapa-buracos, conserto de guias e sarjetas, limpeza de praças, parques e jardins, poda de árvores, lavagem das calçadas, guia e sarjetas, pintura de guias e postes e reparo e manutenção da iluminação pública. Em alguns lugares, ainda é realizado o aumento na tubulação e manutenção nas caixas de coleta de águas pluviais.

O secretário de Serviços, Aniz Abib Júnior, informou que no Jardim Águas Claras alguns serviços já estão completos como as calçadas, guias, tapa buracos e instalação de novas tubulações e guias. Os demais serviços continuarão no bairro para atender a demanda da população.

Do Jardim Águas Claras, a equipe de serviços seguiu para o Jardim Morumbi, Vila São Caetano e Jardim do Cedro, onde foram executados os trabalhos de tapa-buracos e manutenção das ruas e dos terrenos da prefeitura. Nos próximos dias será feito o conserto das calçadas e guias, pintura dos postes e demais serviços de pedreiro.

No dia 31 de janeiro, os trabalhos começaram no bairro Residencial Vem Viver e no dia 1 de fevereiro no Henedina Cortez e no Conjunto Habitacional Marcelo Stéfani. A expectativa é de que essas regiões fiquem prontas nos próximos dias, ficando apenas a parte de pintura para finalizar.

Visando ao combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade, assim como prevenir a ocorrência de animais peçonhentos, como escorpiões, a Prefeitura solicita aos moradores dos bairros, que coloquem os materiais sem utilidade na calçada, em frente às suas casas, para serem recolhidos durante o arrastão de limpeza.

Durante o Arrastão, também percorrerão nos bairros Fiscais de Posturas o qual deverão notificar os proprietários dos terrenos particulares para que façam a manutenção e limpeza de seus terrenos em até 15 dias. Caso não procedam com a limpeza estarão sujeitos a aplicação de multas e outras sanções administrativas, além do ressarcimento à Prefeitura caso o serviço seja executado pela mesma.

A administração ressalta ainda que, mesmo com os arrastões acontecendo nos bairros urbanos, a zona rural continuará recebendo diariamente manutenções nas estradas, assim como outros bairros continuam recebendo serviços gerais. O Arrastão de Limpeza envolve mais de 80 servidores municipais de todas as áreas de manutenção como pedreiros, asfalto, pintores, limpeza, carpintaria, entre outros.