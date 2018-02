Câmara realiza primeira sessão do ano na próxima semana

Na terça-feira, 6, a partir das 16h, a Câmara Municipal realiza a primeira sessão ordinária de 2018. Após recesso parlamentar, os vereadores votam em segundo turno dois projetos de lei. Além da sessão ordinária, os vereadores também retomam as atividades das comissões permanentes.

Serão votados os projetos de lei 48 e 49/2017. Pelo PL 48, fica alterada a Lei 4327/12, que proíbe a utilização de equipamentos eletrônicos portáteis nas salas de aulas dos estabelecimentos de ensino. A proposta estabelece a possibilidade de utilização de celulares, ipads, notebooks e equipamentos similares desde que autorizados pelos professores para fins pedagógicos. Já o PL 49/17 institui a Semana Municipal de Valorização Cultural do Mercado Municipal.

Além das votações, estão previstas duas participações na Tribuna Livre. Erivaldo Isidoro da Silva trata da ideologia de gênero e Renan Dias Oliveira apresentará o projeto Escola sem Partido e suas implicações nos planos municipais de educação.

COMISSÕES PERMANENTES- As comissões permanentes da Casa também voltam a se reunir a partir de terça-feira. A primeira a realizar sua sessão semanal será a Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e Consumidor, a partir das 14h30, no auditório vereador José Nantala Bádue. A comissão é composta pelos vereadores Marco Antonio Marcolino (presidente), Claudio Moreno (vice-presidente), Basilio Zecchini Filho, Ditinho Bueno do Asilo e Marcus Valle.

Na quarta-feira, 7, às 9h, se reúne a Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social, composta por Natanael Ananias (presidente), José Gabriel Cintra Gonçalves (vice-presidente), Antonio Bugalu, Dr. Claudio e Rita Leme.

Em seguida, às 10h30, se reúne a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Assim como as demais comissões, foi mantida a composição, mas houve troca nos cargos de presidente e vice. Sidiney Guedes assume como presidente e Fabiana Alessandri vice-presidente, acompanhados por Marco Antônio Marcolino, Mario B. Silva e Tião do Fórum.

A Comissão de Assuntos Socioeconômicos também teve troca de presidente e vice.

A composição fica da seguinte forma: Moufid Doher (presidente), Quique Brown (vice-presidente), João Carlos Carvalho, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos e Sidiney Guedes. A comissão se reúne toda última quarta-feira do mês, às 14h30.