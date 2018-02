Rua Luigi Picarelli: Justiça manda Prefeitura exercer poder de polícia para resolver enchente

O juiz da 2ª Vara Cível, Frederico Lopes Azevedo, determinou à Prefeitura que exerça “seu poder de polícia administrativo” e acabe com as enchentes sistemáticas na Rua Francisco Luigi Picarelli, zona sul. A decisão foi assinada e publicada em 23 de janeiro. O problema, segundo vizinhos prejudicados, começou há 40 anos, nas chuvas de 1978.

Claudio Pedroso Martinho e Daisy Lourdes Maciel, autores de ação na Justiça, já informaram que desde 1998 lutam para conseguir solucionar o problema que se agravou com o tempo. Eles têm duas ações vencidas e como não conseguiam resultados efetivos entraram, desta vez protocolaram pedido de liminar deferido pelo Juiz de Direito Frederico Lopes Azevedo que foi aceito.

“Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu representante judicial, para cumprir a obrigação de fazer consciente no desfazimento das obras de aterramento ilegal e indevido de represamento da água na propriedade de João R. Vale, Posto Capivarão, condutas que ensejaram a redução do fluxo da água de córrego, o que deverá ser feito no prazo de 180 dias, sob pena de ser aplicada a multa no valor de R$ 100 por dia de atraso, o que é feito em atenção ao artigo 537 do Código de Processo Civil. Caberá à Municipalidade providenciar eventual licença que seja necessária para a interferência na área. O prazo fixado levou em consideração que a Municipalidade deverá fazer cumprir a decisão através de seu poder de polícia administrativo, impondo ao particular execução da medida, ou, se o caso, executando-a até com o emprego da força pública. O descumprimento poderá ensejar a execução na forma do art. 815 e seguintes do Código do Processo Civil”, sentencia.

O artigo 815 e demais tratam ‘Da Obrigação de Fazer’, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Os reclamantes, Claudio e Daisy, apelam ainda para a responsabilidade civil, alagamento de imóvel residencial, omissão do Município bem caracterizada, vícios na sentença anterior não reconhecidos, dano moral bem configurado e recursos não providos.