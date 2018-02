Está arrumado o ambiente para secar a terra e areia que forem retiradas do Lago do Taboão, pela draga, no trabalho de desassoreamento. Um grande recipiente foi aberto próximo da margem sul, rente à Avenida D. Pedro II, receberá o material para secagem. Diferentemente do que foi feito em 2014, quando parte da vegetação invasora foi retirada da cabeceira sul e transportada ainda molhada, sujando as ruas por onde passava, desta vez, de acordo com informações do canteiro de obras, todo material vai a bota-fora somente após estar seco. A draga que vai sugar a terra do fundo do Lago e lançar direto na caixa de mais de 30 metros. O local para onde será levada terra retirada é de responsabilidade da Submar Serviços Ltda.