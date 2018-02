Blocos promovem o grito do Carnaval Família/2018

E chegou a temporada do carnaval. Em Bragança Paulista uma legião de pessoas está mobilizada e ansiosa pelo Carnaval Família/2018 que volta ás ruas, clubes, praças e avenidas. O ‘Grito do Carnaval’ local acontece neste domingo, 4, no centro, com a folia dos blocos. A partir de então, a semana será de preparativos, como por exemplo, afinação de tambores, prova de fantasias e ensaios intensivos.

Na Passarela do Samba ‘Chico Zamper’, os ensaios técnicos das escolas de samba darão o tom do que virá no próximo fim de semana com os desfiles de carnaval propriamente dito. Antes porém, segundo a chefia da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é preciso realizar a abertura oficial do Carnaval/2018 com a saída dos blocos pelas ruas do centro.