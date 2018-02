Bragança Paulista receberá Copa Brasil Caixa de Cross Country

No próximo domingo, 4, Bragança Paulista receberá a Copa Brasil Caixa de Cross Country, na Marina Estância Confiança, localizada na Estrada Municipal José Vaccari, nº 3500, no bairro da Serrinha.

O objetivo do evento é desenvolver a prática desta modalidade do Atletismo no país e de servir para a seleção de atletas visando participação em eventos internacionais.

As provas serão disputadas nas categorias adulta, sub-20 e sub-18, no masculino e no feminino. Os campeões serão convocados para representar o País no Campeonato Pan-Americano da modalidade, a ser realizado no dia 17 de fevereiro, em San Salvador, em El Salvador.

A realização do evento na cidade só foi possível devido a chegada do Centro de Treinamento de Atletismo da CBAt, referência nacional no desenvolvimento e prática do esporte. No local serão realizados mais três eventos grandes: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo SUB-18, entre os dias 22 a 24 de junho; Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, em 8 de julho e o Troféu Brasil Caixa de Atletismo, entre 14 a 16 de setembro. O Copa Brasil de Cross Country é realizado pela CBAt, Federação Paulista de Atletismo e a Prefeitura da Estância de Bragança Paulista.