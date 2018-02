Vacinação contra Febre Amarela já alcançou 124 mil pessoas

A Secretaria Municipal de Saúde informa que hoje haverá postos extras de vacinação contra a febre amarela. Ontem a vacinação aconteceu de dia na Feira Livre do Lavapés e das 19h30 às 21h na Unidade de Saúde São Miguel. Hoje haverá das 19h30 às 21h na Unidade de Saúde Pedro Megale.

As pessoas que ainda não foram imunizadas e não tiverem a oportunidade de ir aos locais extras, poderão procurar uma das 29 Unidades de Saúde do município. A Prefeitura informa que todas as unidades estão abastecidas com as vacinas e que, por isso, segue aplicando a dose integral e não a fracionada da vacina.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que uma única dose da vacina garante imunidade por toda a vida. Para as pessoas que não possuem comprovante de vacinação e não se lembram de terem tomado a vacina, a orientação é que, na dúvida, se imunizem contra a doença.

De janeiro de 2017 até o momento foram vacinadas mais de 124 mil pessoas contra a Febre Amarela. As equipes de saúde estão organizadas para imunizar todas as pessoas que ainda não receberam a vacina.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores (mosquitos e afins). Os macacos são os principais hospedeiros do vírus, contudo eles não transmitem a doença aos seres humanos, sua morte serve como um alerta de que a região possui o vírus.