Projeto ‘Nossa Energia’ volta à cidade neste mês

O projeto ‘Nossa Energia’ que visa a promoção da eficiência no uso da energia elétrica volta à cidade neste mês de fevereiro. Entre as ações do projeto está o cadastramento de clientes na Tarifa Social de Energia, troca lâmpadas e palestra em escola. O projeto, segundo a assessoria de imprensa da Energisa, concessionária local, ocorre entre 6 e 8 de fevereiro.

“O ‘Nossa Energia’ estará em Bragança Paulista, disseminando o uso consciente e seguro de energia elétrica. É com esse olhar que a segunda edição do Nossa Energia percorrerá até o final deste ano, 44 municípios do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Paraná. Na cidade, o projeto irá aos bairro: Jardim São Miguel, Toró, Penha e Vila Bianchi”, explica a assessoria.

Nesta edição, assim que o caminhão chegar na cidade, equipes da empresa parceira da concessionária visitarão os bairros já mapeados pelo projeto, para fazer a inscrição dos clientes na Tarifa Social. “Os consumidores que se encaixarem no benefício, poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por quatro lâmpadas de led, disponibilizadas pela Energisa Sul-Sudeste.

“O novo Nossa Energia está mais próximo da população. Além do cadastro, troca de lâmpadas, visitaremos as casas já mapeadas junto às secretarias de Assistência Social de cada cidade e faremos palestras para os alunos da rede municipal e estadual de ensino. Nosso objetivo é propagar cada vez mais o uso correto e seguro de energia elétrica”, destaca Thiago Peres de Oliveira, engenheiro Eletricista e responsável pelo projeto.

Na avaliação da assessoria da Energisa, aproximadamente 66 mil unidades consumidoras localizadas nas 82 cidades atendidas pela Energisa beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). A Tarifa Social de Energia Elétrica é concedida para quem está no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, indígenas e quilombolas.