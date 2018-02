Hemonúcleo incentiva doações de sangue no período do Carnaval

O Ministério da Saúde acaba de lançar um apelo para a doação de sangue no período que antecede o Carnaval. Na avaliação do Ministério nesta época de Carnaval, a exemplo do período de férias, os hemocentros brasileiros têm uma baixa significativa no estoque de sangue, em torno de 20% a 30%. E um dos motivos do afastamento dos doadores é a quantidade de festas carnavalescas que acontecem nos próximos dias em todo o país.

“Nos períodos de férias e do carnaval, os doadores se afastam de suas atividades normais como a de doar. Por isso a necessidade de chamar a atenção dos voluntários para se programar para doar antes de ir para a folia”, observa o Ministério da Saúde no material informativo divulgado nessa semana.

Em Bragança, a direção do Hemonúcleo Regional do Hospital Universitário São Francisco (HUSF), confirma a manifestação do Ministério da Saúde e também apela aos doadores locais para que doem sangue para manter os estoques positivos e a operacionalização dos hemoderivados sem sobressaltos. Atualmente, no Brasil, são coletadas por ano, em média 3,5 milhões, de bolsas de sangue. Cada hemocentro do país tem sua própria capacidade de estoque e de atendimento aos voluntários.

Como é vedada a comercialização de sangue pela Lei 10.205, de 23 de março de 2001, é necessário que haja cada vez mais doadores compromissados e solidários para manter os estoques nos hemocentros dentro do padrão desejado. Hoje, o país conta com 1,8% de doadores. De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso de 1,5% a 3% da população doe regularmente.

A maioria das doações ocorre de forma espontânea. Em cada doação são retirados, em média, 450 mililitros de sangue. Quantidade que não afeta a saúde do doador e a sua recuperação é imediata após o ato.

A do HUSF informou recentemente que no Hemonúcleo a coleta varia entre 400 e 500 bolsas de sangue por mês para abastecer 11 hospitais da região. O sangue doado pode salvar a vida de até três pessoas, com os hemoderivados: Hemácias, Plaquetas e Plasma. Cada um desses componentes pode ser utilizado na recuperação de acidentados, pessoas com câncer, cirurgias e em bebês prematuros.

Podem doar sangue pessoas com idades entre 16 e 69 anos. Menores precisam de autorização dos pais. Pesar mais de 50 quilos; estar descansado; não estar em jejum, mas ter feito uma alimentação leve; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas; grávidas não podem doar, assim como as mulheres que estão amamentando ou que tenham passado pelo parto ou aborto há menos de 3 meses; não estar com febre, gripe ou resfriado; não ter recebido transfusão de sangue nos últimos 12 meses; não ter antecedentes de Hepatite, Doença de Chagas ou Sífilis; não ter comportamento de risco para AIDS, nem ser usuário de drogas; aguardar 1 ano para a doação após tatuagem ou piercing.

Os homens podem doar a cada 60 dias e no máximo quatro doações no período de um ano e as mulheres podem doar a cada 90 dias e no máximo três doações no período de um ano.

Mais informações no Hemonúcleo Regional de segunda a sábado, das 7h30 às 13h00, telefone: (11) 2490-1240.

FEBRE AMARELA- De acordo com a direção do Hemonúcleo, quem se vacinou contra febre amarela deve esperar 30 dias para fazer a doação.