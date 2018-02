O alagamento na Rua Francisco Luigi Picarelli é um malcrônico. A água da chuva de terça-feira, 30 ficou acumulada até ontem. Os vizinhos amargam a situação há décadas. As ações na Justiça já se amontoam aguardando uma decisão. Os moradores vizinhos fazem exercícios para resolver os prejuízos sofridos. E o problema aumenta a cada chuva. Isto porque, segundo a Prefeitura, está na tubulação insuficiente que passa sob a via, no rompimento de um lago vizinho que não represa mais água e na incapacidade de vazão do córrego que contribui com a formação do Lago do Taboão. O córrego perdeu a capacidade de drenagem após a urbanização e impermeabilização das margens em função de obras para estabelecimentos comerciais, assim como na expansão imobiliária próximo da nascente.