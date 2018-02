Copa do Brasil: Com time reserva e no sufoco Braga se classifica

Na tarde de ontem, o Bragantino estreou na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu no estádio Jânio Moraes, o Laranjão, em Nova Iguaçu-RJ. Em jogo válido pela primeira rodada, o Massa Bruta enfrentou o calor, virou o jogo e empatou por 1 a 1 aos 37 minutos do segundo tempo.

O técnico Marcelo Veiga levou um elenco composto por reservas (com exceção de Gerley e Alex Alves), no esquema tático 4-3-3: Alex Alves; Robertinho, Juliano, Junior Goiano e Marcel; Clayton, Willian Schuster e Helton; Anderson Ligeiro, Gerley e Miguel.

O Braga entrou em campo mais defensivo e tentou contra-ataques. O primeiro risco de gol em cima do Braga veio logo aos 5 minutos, Wescley cruzou da direita e Adriano se antecipou ao goleiro e cabeceou por cima do gol. Aos 9 minutos o Braga tentou revidar a investida mas chutou completamente torto. No minuto seguinte Elton cobrou escanteio na segunda trave, Juliano tentou de cabeça mas a bola passou perto da trave.

Aos 45 minutos do primeiro tempo a partida entre os clubes se acirrou, Braga tentou ir pra cima, mas levou gol de Adriano, por trás da zaga do Massa Bruta. Ele driblou Alex Alves, que pegou a primeira mas no rebote conseguiu mandar a bola para as redes. Fim do primeiro tempo, 1 a 0 para o Braga.

No segundo tempo os papéis se inverteram, o Nova Iguaçu pareceu não querer arriscar mais e passou a ficar defensivo, enquanto o Braga pressionava. O pressão do Massa Bruta veio principalmente de Anderson Ligeiro e Hélton, que ofereceram perigo ao adversário. Aos 23 minutos Júnior Goiano tentou uma jogada individual pelo lado esquerdo, mas o chute foi longe pela lateral.

Aos 36 minutos Hélton se aproximou de igualar a partida, bateu por cima e passou rente ao gol, a torcida do Nova Iguaçu respirou aliviada, mas não por muito tempo. No minuto seguinte, Juliano pegou a bola que veio sobrando pelo lado esquerdo, chutou rasteiro e marcou gol de empate. 1 a 1 para o Massa Bruta, que se classificou para a próxima fase da Copa Brasil.

O Nova Iguaçu tentou correr atrás do prejuízo para fazer um 2 a 0 mas o Braga segurou a conquista e manteve o empate até o apito final.

Na próxima quarta-feira, 7, às 17h, o Bragantino enfrentará o vencedor entre Altos-PI e Atlético-GO. Já pelo Paulistão, o Braga encara o RB Brasil no sábado, 3, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela 5ª rodada.