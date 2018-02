Hospital Bom Jesus registra 73,5 mil atendimentos um ano após reabertura

Um ano depois de reaberto 73.500 pessoas passaram pelo atendimento no Hospital Bom Jesus, zona norte do Município. O número foi apresentado na tarde de ontem durante entrevista coletiva no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura. No encontro, o prefeito Jesus Chedid respondeu perguntas além da comemoração do cumprimento da promessa de campanha com a reabertura do Hospital Bom Jesus.

Sobre o atendimento e o que melhorou para a população da zona norte a reabertura do Bom Jesus, a secretária municipal de Saúde Marina de Fátima Oliveira informou que atender a 190 pessoas por dia desafoga os demais hospitais de Bragança Paulista. “Nós fizemos pesquisas e comparações. A reabertura do Bom Jesus, além de um desafio que enfrentamos com determinação, é uma experiência única para toda a equipe que se esmerou em fazer cumprir esta promessa. Hoje pode-se afirmar que o hospital aberto dia e noite com médicos e enfermeiros de plantão oferece conforto para e segurança à população”, declarou.

O prefeito Jesus Chedid fez um relato histórico que começou no projeto de construir um hospital na zona norte, promessa de campanha em 2000 até a reabertura da unidade em 31 de janeiro de 2017, três após ter sido fechada pelo ex-prefeito Fernão Dias. “Foi um sonho e uma realização construir um hospital onde não tinha nada. Reabrir foi outro desafio e hoje os números nos alegram. Uma pesquisa de opinião pública contratada por nós indica que a Saúde melhorou 77,6% em relação à administração que nos antecedeu o que levou, junto com outros fatores, a obter a aprovação de nossa administração em 76,8% da população de Bragança Paulista”, comemorou o prefeito.

O prefeito Jesus Chedid e Marina Oliveira ainda falaram por mais de uma hora dos avanços na área da Saúde anunciando economia de R$ 300 mil/mês no contrato com a Reviva Saúde, que agora administra o setor de atenção básica, em relação ao contrato da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), que chegou à cidade em 2013 e saiu em 2017. Falaram de uma emenda parlamentar de R$ 600 mil do deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva (Titirica- PR/SP) que vai auxiliar no projeto de investir R$ 1,2 milhão em cirurgias em 2018, sobre aporte financeiro alinhavado pelo deputado estadual Edmir Chedid para compra de nove ambulâncias.

Por fim, Jesus Chedid abriu espaço para que a imprensa local fizesse todas as perguntas que desejassem e, por mais de uma hora, atendeu a todos falando sobre a importância do Carnaval e outras comemorações populares, sobre o contrato com a Sabesp que, de acordo com ele, a companhia mudou o tom e já admite melhores termos nos contratos com as cidades da região; combate às enchentes; conserto da Avenida Atílio Menin que terá custo de R$ 2.5 milhões e obras no Jardim Lago do Moinho para evitar a piora no assoreamento do Lago do Tanque do Moinho.