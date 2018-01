As Eclipses Lunares fechando o mês de Janeiro – 2018 e suas reflexões!!!

Eclipse Lunar Total, Lua Cheia – Oportunidade de mudar e renovar a vida!

Na Lua Cheia de 31 de Janeiro de 2018, teremos um verdadeiro espetáculo Lunar, pois coincidirá com a ocorrência de mais três fenômenos simultaneamente. A Lua de Sangue, a Lua Azul, a Super Lua.

Vamos por partes então…

– Lua de Sangue ocorre quando temos um Eclipse Lunar Total onde Sol e Lua se sobrepõe totalmente fazendo com a Lua adquira um aspecto avermelhado. Suas emanações energéticas são muito mais intensas do que as de um eclipse Lunar parcial, pois, a sobreposição total destes astros, propicia um fluxo direto de energia pelo canal que forma entre eles e o Planeta Terra.

– Lua Azul, é como chama a segunda Lua Cheia de um mesmo mês, isto ocorre quando temos eventuais diferenças entre o calendário gregoriano e o calendário Lunar.

– Super Lua, acontece quando a Lua na rota de sua órbita está no Perigeu, ou seja, mais próxima do planeta Terra, e por isto, nestes momentos ela fica maior e mais brilhante.

Mais raro que qualquer um destes eventos lunares individualmente, é a ocorrência de todos simultaneamente. Isto sim é um verdadeiro presente para a humanidade!!

Um Eclipse por si só já movimenta uma carga imensa de energia e tem poder enorme de trazer mudanças e inovações, quando este eclipse é total esta força é em si muito ampliada e quando acontece juntamente com todos estes fenômenos, faltam palavras para dimensionarmos o alcance da avassaladora força desta energia.

Esta coincidência gigantesca, gera ao mesmo tempo uma enxurrada energética sem dimensões e abre um portal enorme para que ela passe e chegue até nós.

E se não bastasse….

Temos ainda importantes conjunções neste incrível acontecimento astral, como a dos Nódulos Lunares, o Sul com o Sol e o Norte com a Lua. A conjunção de Vênus com o Sol e também a conjunção do Planeta Terra com a Lua neste alinhamento.

É tão bom, que quase nem precisa ser astrólogo para perceber. Nódulos Lunares regem nosso Plano Divino, o Sol nosso Eu absoluto, a Lua nosso emocional, com todos os registros de tudo que vivemos e Vênus o amor!!

Estar tudo isto junto no eixo de Leão, que rege o Amor puro Universal e Aquário, que rege a Liberdade, já seria uma oportunidade mágica de renovar qualquer processo doloroso. Acontecendo ao mesmo tempo em que três fenômenos lunares, a magnitude desta oportunidade fica magistralmente incalculável.

É um momento quase inédito para libertar a si do seu próprio passado, libertar você, o que, e a quem, andou deixando registros de dor, de mágoa, tristeza, revolta e inundar de luz de amor amplo universal e absoluto. Inundar a si mesmo de novas esperanças, novas expectativas, de vida nova.

Mas, como sempre tem um mas, nada disto acontecerá sem o seu comprometimento com esta nova postura, sem a sua sintonia com esta energia, com esta abertura e com esta oportunidade.

Oportunidade esta, que é tão grande que se bem aproveitada pode realmente tirar de dentro de você e tirar de verdade do seu caminho, questões e sentimentos velhos e encalacrados. Só que desta vez para valer mesmo!

Como fazer isto de verdade e de uma vez por todas? Ajudaria muito entender seus processos a fundo e conhecer a verdadeira origem de cada questão para conseguir se livrar delas efetivamente. Pois, não adianta tentar tirar a dor de garganta se não curar a infecção!

E assim é na vida e na evolução dentro dos Ciclos Evolutivos, não adianta querermos soluções e realizações se não aprendermos o que viemos aqui para aprender, não entendermos, absorvermos, enfim evoluirmos, não vamos de jeito nenhum pular etapas e chegar aos resultados

Seria como se formar e tirar o diploma sem estudar…seria o mesmo que comprar um diploma …você até teria o diploma, mas não seria um profissional qualificado. No processo evolutivo nem adianta tentar mesmo que alguém te venda falsas expectativas elas logo desmoronam e, você volta para o mesmo ponto onde parou, num vai e volta sem fim.

Então não seria melhor encarar os fatos de frente e resolver tudo de verdade para ultrapassar esta etapa de fato?

O Cosmos está fazendo a parte dele como sempre e nos dando uma excelente oportunidade de assim fazermos depende, também, como sempre, do livre arbítrio de cada um de nós em aproveitar, ou não esta ocasião.

A diferença é que, em eventos astrológicos desta magnitude nos dão a garantia de que os esforços aplicados agora terão garantia de resultados alcançados.

Para entender, toda a incomensurável energia gerada é guiada por este gigantesco portal e juntos podem levar tudo que você ali colocar. Como numa faxina na alma! Podemos jogar fora todo o lixo e abrir espaço para uma vida renovada cheia de presentes felizes!

Lembrando que as energias geradas por estas configurações não se desfazem como um passe de mágica, mas estarão permeando por um período a nossa atmosfera.

O conhecimento de fatos astrológicos não altera o fato em si, mas nos ajuda a sintonizar em uma frequência superior, para que ao compreendermos o fenômeno, possamos andar com mais sabedoria diante do processo de crescimento da nossa alma.

Elisa Graça, Astróloga e terapeuta em Acutonics