Braga peca e perde para o Palmeiras por 2×0

Na ensolarada tarde de domingo, 28, o Bragantino sofreu sua derrota no campeonato Paulista de 2018. O algoz foi Palmeiras, único time 100% na competição, que pelo placar de 2×0, superou o Massa Bruta na segunda etapa. Os gols foram marcados por Keno e Dudu. A partida aconteceu no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, e foi válida pela 4ª rodada do Estadual.

Para o treinador Marcelo Veiga, faltou um pouco de atenção e calma da equipe. “Tinham os que ter o controle do jogo na parte defensiva para explorar a velocidade quando recuperávamos a bola e nós não tivemos essa calma”. Ele diz que após a primeira parada técnica o time se portou bem e até chegou a levar perigo ao Palmeiras, mas na segunda etapa ele diz que a falta de atenção foi determinante. “No primeiro tempo teve dois lances de bola parada que eles cobraram rápido e o nosso time estava falando com o juiz. Eu pedi para que eles tivessem atenção nisso e ficassem na bola para não deixar eles jogarem rápido e na primeira jogada que teve eles fizeram a jogada rápida e teve o gol”, analisou o treinador em coletiva.

Marcelo defende o elenco que entrou em campo e destaca como satisfatória a apresentação dos atletas, atribuindo a qualidade técnica do Palmeiras como grande diferencial da partida e alguns erros da arbitragem para o time da capital. Veiga também destacou que erros sempre irão acontecer e que os mesmos serão corrigidos para a melhora do time. Um dos erros é o baixo aproveitamento da bola parada. “Falta caprichar muito na bola parada. Tivemos muitas oportunidades hoje desperdiçadas. Até mesmo pela altura e porte físico do time temos que aproveitar esse tipo de jogada, que faria a diferença num jogo como de hoje”. disse

O jogo – Na partida o Bragantino justificou o apelido de Leão e tentou a todo custo parar a forte equipe alviverde, que teve 80% de posse de bola na partida, com marcação acirrada sem dar espaços para jogadas mais perigosas. No ataque palmeirense, a bola chegava, mas Borja encontrava dificuldades para finalizar e quando o fazia parava nas boas defesas de Alex Alves. Uma delas aos 36, quando Borja perdeu uma ótima chance de marcar. Ele recebeu lançamento de Lucas Lima, invadiu a área, dividiu com Fabiano e tocou na saída de Alex Alves. Mas o bom goleiro do Massa Bruta se recuperou e evitou o gol alviverde.

Já o ataque do Braga não conseguia ser incisivo e levar perigo a meta defendida por Jailson, além de desperdiçar boas chances com bolas paradas. A primeira delas foi logo aos dois minutos de partida, quando Vitinho cobrou falta por cima do gol de Jailson. Apesar das bolas paradas desperdiçadas, O Bragantino chegou por duas vezes com perigo, uma com cabeçada de Gerley aos 37 minutos e outra com lançamento de Vitinho para a área, a bola foi desviada e passou tirando tinta da trave. No finzinho Evandro soltou uma bomba que obrigou o goleiro palmeirense a fazer uma defesa em dois tempos.

Na segunda etapa o Palmeiras continuou pressionando e com o time adiantado e rápido surpreendeu o Bragantino. Dudu sofreu falara e rapidamente cobrou, enquanto metade da defesa do Braga argumentava com o árbitro, Michel Bastos Cruzou e Keno, em uma bela jogada, marcou o primeiro do Palmeiras. Com o gol o Bragantino sentiu e tentou desordenadamente sair para cima do adversário. Em uma dessas saídas Michel Bastos, mais uma vez, lançou Dudu, que driblou a zaga e marcou um golaço, dando números finais ao marcador.

O Braga continuava desatento, desperdiçando boas jogadas e tentando organizar a marcação. Enquanto o Palmeiras com resultado garantido apenas administrava seus 100% na competição.

Classificação – No Grupo A, o Massa Bruta está com seis pontos, três atrás do Corinthians, que tem nove. Já o Verdão lidera solitário com 12 pontos no grupo C.

O próximo jogo do Braga pelo Campeonato Paulista será no sábado, às 19h, contra o RB Brasil, no Moisés Lucarelli, em Campinas válido pela quita rodada. Porém, a equipe volta a campo amanhã pela Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu, às 16h, no Laranjão, na cidade de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro.