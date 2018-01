Bragantino mescla elenco para estreia da Copa do Brasil

O Clube Atlético Bragantino estreará contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 30, às 19h. São 80 clubes participantes que disputarão nesta semana partidas válidas pela primeira rodada.

O técnico Marcelo Veiga atendeu a reportagem e falou que pretende levar um elenco mesclado para o RJ, a fim de não desgastar os jogadores que vieram disputando as quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista. “Eles já vem de quatro jogos seguidos, a gente sabe da necessidade não só de movimentar aqueles que não vem jogando, mas de dar um ritmo de jogo para estar em uma melhor condição para quando precisar deles, mas também para dar um descanso para aqueles que atuaram”.

A equipe que viajará se apresentou ontem, treinou na parte da manhã e na parte da tarde viajou para Nova Iguaçu. Segundo o técnico, haverá treinamento nesta terça-feira, e um grupo ficará em Bragança para fazer o trabalho necessário de recuperação em jogadores que sentiram mais a parte física.

O Nova Iguaçu pode aguardar por um Bragantino com caras novas que trarão disposição e vontade de fazer acontecer. O elenco não foi revelado por Marcelo Veiga, mas espera-se que os jogadores sejam: Alex Alves, Ewerton (Diego Macedo), Lázaro, Guilherme Mattis, Fabiano; Adenilson, Willian Schuster (Evandro), Helton Luiz (Vitinho); Léo Jaime (Anderson Ligeiro), Miguel (M. Peixoto), e Bruno Sávio (Gerley).

Veiga apontou a importância da Copa. “Temos que buscar a classificação, não podemos pensar de outra maneira, porque a Copa do Brasil é importante para a gente também. Vamos mesclar a equipe”. Ele também avaliou o perfil do Nova Iguaçu como um clube forte de marcação. “É um time muito bem montado, trabalha na linha 4-3-2-1, eu acompanhei o jogo contra o Vasco e outro jogo contra o Volta Redonda. Ganhou o último jogo em casa, sabemos que é um time de ataque rápido, qualificado, forte na marcação, então teremos muita dificuldade. Vamos concentrados para obter um bom resultado”.

Copa do Brasil – A competição ganhou atenção da CBF que quer torna-la uma das mais importantes e visadas do país, premiando mais que Libertadores e Brasileirão. A premiação para o vencedor Cruzeiro no ano passado foi de R$ 13,3 milhões, já para este ano, o valor do prêmio divulgado pela CBF é de R$ 68,7 milhões. A novidade faz com que a Copa do Brasil seja a competição de prioridade em muitos clubes que almejam o montante.