Gambiarra em ponte do Guaripocaba

É certo que toda medida que inclua gastos do dinheiro público está cercada de leis que objetivam impedir o desperdício, mas daí a utilizar de remendos para corrigir dispositivos de segurança, é falta de planejamento estratégico ou de profissionalismo. Um exemplo do que levou a esta conclusão foi a ‘gambiarra’ feita para substituir o parapeito da ponte sobre o Rio Jacareí, na Variante do Guaripocaba, Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) derrubado por veículo em 31 de dezembro de 2017. Uma defensa metálica foi amarrada com arame no vão e a segurança dada como certa. O exemplo é contrário a todo e qualquer preceito de administrar o que é público para o público. A região já é perigosa pela falta de dispositivos de segurança, pois trata-se de zona rural e, portanto, movimentada por veículos e pedestres, estes últimos se deslocam pelos acostamentos.