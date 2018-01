Draga flutua e retira vegetação antes da terra

A draga que vai sugar a terra do fundo do Lago do Taboão parece que não pesa quando flutua. A máquina se move sobre a água com facilidade sob o comando do piloto que controla um braço mecânico realizando as manobras. O desassoreamento deve ser concluído em quatro meses.

Neste primeiro momento, segundo informações do canteiro de obras, o trabalho é de retirar a vegetação invasora e em seguida passa-se à retirada da terra. O material passará por um período de secagem antes de se colocado fora. O local para onde será levada terra retirada do fundo do lago é de responsabilidade da Submar Serviços Ltda.