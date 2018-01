Divulgada ordem dos desfiles do Carnaval Família/2018

A programação do Carnaval Família/2018 está pronta. As escolas de samba desfilarão no sábado e domingo, respectivamente 10 e 11 de fevereiro. Nos dois dias desfilarão escolas mirins, Melhor Idade e grupo de acesso. No desfile especial serão quatro escolas: Fraternidade, unidos do Lavapés, Dragão Imperial e Acadêmicos da Vila. Além da folia, a Prefeitura abriu 50 vagas para ambulantes nas áreas de alimentação.

No próximo sábado, 4 de fevereiro, das 13h00 às 17h00, haverá desfile dos blocos carnavalescos oficializando a abertura do Carnaval Família 2018. A concentração será na Praça Raul Leme e o trajeto seguirá pela Rua Coronel Leme, mantendo na Rua José Domingues e finalizando o percurso na Rua Tupi, bairro do Taboão.

O tradicional Baile Carnavalesco da Melhor Idade será realizado no sábado, dia 10, das 20h00 às 24h00, no Centro Cultural Geraldo Pereira, que fica na Praça Coronel Jacinto Osório, Bairro Matadouro. O CarnaPraça, acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro, entre as 14h00 e 17h00 na Praça Raul Leme onde o público folião curte a festa no embalos das marchinhas de carnaval. Na sequência até as 19h00 shows com Batuqueiros de Jorge no dia 10; Eliana de Lima, dia 11; Originais do Samba, dia 12; e Água de Benzê, no encerramento dia 13 de fevereiro.

DESFILES- No dia 11 de fevereiro, o desfile na Passarela do Samba ‘Chico Zamper’ começa às 20h00 com o Grupo Afoxé e Desfile da Corte do Carnaval; as 20h30 Escola de Samba da Melhor Idade Realeza Imperial; 21h20, Escola de Samba Mirim Vila do Amanhã; as 22h10, a Escola de Samba Mirim Os Herdeiros da Dragão; às 23h00, a Escola de Samba Júlio Mesquita; às 23h55, Escola de Samba Império Jovem; às 24h00 apresentação da Banda Pires ao vivo no Palco Principal. No domingo, 11 de fevereiro, desfilam a Corte do Carnaval na abertura; às 20h30, Escola de Samba Sociedade Fraternidade; às 21h40, Escola de Samba Unidos do Lavapés; às 22h50 – Escola de Samba Dragão Imperial; à 0h00, a Escola de Samba Acadêmicos da Vila; e à 1h10 novamente show com a Banda Pires ao vivo no Palco Principal.

Na terça-feira, 13 as quatro escolas que desfilaram no domingo volta à passarela num desfile de apoteose e encerramento do Carnaval Família/2018.

Os eventos carnavalescos são abertos ao público e com acesso gratuito, mas a Prefeitura conta com a colaboração da população na doação voluntária de alimentos não perecíveis ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição a entidades assistenciais.

AMBULANTES- A Prefeitura abriu 20 vagas para ambulantes na passarela Chico Zamper e 30 na praça Raul Leme. Os interessados devem se credenciar e entregar documentação na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada na Avenida Alpheu Grimello, 981, Taboão, até as 14h do dia 6 de fevereiro.

FEIRA LIVRE- A partir de quarta-feira, 31 de janeiro, a Feira livre do bairro do Lavapés muda de local, saindo da Passarela do Samba para o entroncamento com a Rotatória do Rodoterminal até a altura do cruzamento com da Avenida dos Imigrantes com a Avenida Aquiles Bianchi, Bairro do “Popó”. A Feira volta ao loca de origem após dia 21 de fevereiro.